New Amsterdam 4 trama episodi 15 luglio 2022 su Canale 5

NEW Amsterdam 4 trama episodi. Torna in chiaro su Canale 5 la terza stagione della serie tv targata NBC con il nuovo appuntamento venerdì 15 luglio 2022. Di seguito trama, anticipazioni e promo. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

New Amsterdam 4 episodio 19 Il momento della verità. Max cerca di contrastare l'acquisizione della U.M.I. da parte di Victoria, e tutto lascia presupporre che verrà aperta un'inchiesta. Ma all'ultimo momento, tutta la questione viene insabbiata: gli interessi economici in ballo sono troppo alti. Helen ha un confronto con sua madre, e scopre nuovi lati della donna che la sorprendono piacevolmente. Bloom si occupa di due bambini ricoverati d'urgenza per una somministrazione sbagliata di farmaci ...

