Napoli | CdS | “Kim primo della lista in casa azzurra | Simeone scalpita”

Leggi su seriea24

(Di venerdì 15 luglio 2022), CDS- Come riporta oggi il CdS ildeve davvero mettere in chiaro gli intenti sul mercato con il campionato alle porte. La programmazionead oggi deve essere il mantrasocietà che tra un mese scenderà in campo, ma mancano delle grandi pedine in rosa. “Kim è ormai considerato un ex in Turchia: ha smesso di allenarsi e tutti lo danno in uscita. In partenza: i dirigenti turchi, però, pretendono i 20 milioniclausola rescissoria per liberarlo. Si tratta via call. Si cerca di smussare la richiesta, si tira e si molla, ma il Rennes è un concorrente agguerrito e pericoloso; e soprattutto pronto a versare l’intero importoclausola: il rischio beffa è altissimo. Nel frattempo, però, brucia la fiamma di un’altra pista emersa ieri a sorpresa: Diallo del ...