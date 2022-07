Mario Draghi (per ora) dice no al pressing: non vuole ritornare sulla decisione di dimettersi (Di venerdì 15 luglio 2022) Draghi bis? O un governo Draghi senza M5s o cosa? Per Mario Draghi 'la linea non cambia'. Chi nelle ultime ore ha parlato con il presidente del Consiglio assicura che il 'pressing' dei partiti, in ... Leggi su globalist (Di venerdì 15 luglio 2022)bis? O un governosenza M5s o cosa? Per'la linea non cambia'. Chi nelle ultime ore ha parlato con il presidente del Consiglio assicura che il '' dei partiti, in ...

