LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: gruppo compatto dopo 20 km (Di venerdì 15 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEL Tour DE France 13.50 Si staccano subito Taco Van der Hoorn (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux) e Danny Van Poppel (BORA – hansgrohe). 13.48 Intanto inizia il Cote de Brie (GPM di terza categoria di 1,9 km all’8,2%). 13.47 Questa fuga sembra poter prendere il largo. Ecco chi è presente nel quintetto davanti: Pierre-Luc Perichon (Cofidis), Mads Pedersen (Trek – Segafredo), Taco Van der Hoorn (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Luca Mozzato (B&B Hotels – KTM) e Danny Van Poppel (BORA – hansgrohe). 13.45 Si sono avvantaggiati in cinque. 13.43 Continuano i tentativi di allungo. 13.41 Molto attivo in questa fase Peter Sagan (TotalEnergies). 13.40 170 km all’arrivo. 13.39 Fuga ripresa. Il gruppo torna compatto. 13.37 ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDE13.50 Si staccano subito Taco Van der Hoorn (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux) e Danny Van Poppel (BORA – hansgrohe). 13.48 Intanto inizia il Cote de Brie (GPM di terza categoria di 1,9 km all’8,2%). 13.47 Questa fuga sembra poter prendere il largo. Ecco chi è presente nel quintetto davanti: Pierre-Luc Perichon (Cofidis), Mads Pedersen (Trek – Segafredo), Taco Van der Hoorn (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Luca Mozzato (B&B Hotels – KTM) e Danny Van Poppel (BORA – hansgrohe). 13.45 Si sono avvantaggiati in cinque. 13.43 Continuano i tentativi di allungo. 13.41 Molto attivo in questa fase Peter Sagan (TotalEnergies). 13.40 170 km all’arrivo. 13.39 Fuga ripresa. Iltorna. 13.37 ...

