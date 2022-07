L'errore del Pd: l'alleanza con il M5s (Di venerdì 15 luglio 2022) Al direttore - And believe me.Giuseppe De Filippi It will be enough. Al direttore - La manovra di Conte di scaricare sul governo Draghi la responsabilità del decadimento politico ed elettorale del Movimento 5 stelle appare un disperato e vano tentativo di recuperare consensi. Assistiamo alle convulsioni di un movimento che si va dissolvendo. Siamo alla caduta nel nulla del Movimento 5 stelle. Difficile che qualcosa risorga dalle macerie in cui si consuma il populismo grillino. Se le cose stanno così ne consegue una conclusione politica difficilmente eludibile. Una alleanza politico elettorale con i resti del grillismo in vista del voto del 2023 non avrebbe alcuna capacità espansiva né sarebbe in grado di persuadere gli italiani che su quelle basi politiche potrebbe nascere un governo all’altezza dei problemi. Prima o poi occorrerà chiedersi come sia stato ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 15 luglio 2022) Al direttore - And believe me.Giuseppe De Filippi It will be enough. Al direttore - La manovra di Conte di scaricare sul governo Draghi la responsabilità del decadimento politico ed elettorale del Movimento 5 stelle appare un disperato e vano tentativo di recuperare consensi. Assistiamo alle convulsioni di un movimento che si va dissolvendo. Siamo alla caduta nel nulla del Movimento 5 stelle. Difficile che qualcosa risorga dalle macerie in cui si consuma il populismo grillino. Se le cose stanno così ne consegue una conclusione politica difficilmente eludibile. Unapolitico elettorale con i resti del grillismo in vista del voto del 2023 non avrebbe alcuna capacità espansiva né sarebbe in grado di persuadere gli italiani che su quelle basi politiche potrebbe nascere un governo all’altezza dei problemi. Prima o poi occorrerà chiedersi come sia stato ...

