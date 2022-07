Kvaratskhelia sembra un’ala d’altri tempi: un po’ Claudio Sala, un po’ Giggs (Di venerdì 15 luglio 2022) Ma a chi assomiglia Khvicha Kvaratskhelia – che per brevità chiameremo Kvara – il ragazzo 21enne che dovrebbe sostituire Insigne – Elmas permettendo – nello scacchiere da 4-3-3 del Napoli dei postea? Il giovane georgiano – non dimentichiamo che è nato nella terra di Stalin – già dal fisico si presenta come una stravaganza come esterno di sinistra: è alto 1.83 e pesa 70 chili, ha il destro ed il sinistro e calcia le punizioni ed i corner. In quei pochi minuti che ha giocato contro i dilettanti neanche tanto allenati trentini ci ha ricordato un grande del passato che giocava però a destra: il poeta del goal Claudio Sala. Kvara ha questa barba che è un segno generazionale: l’80% dei ragazzi se la fa crescere per un look che vorrebbe farli considerare come già maturi e quindi affidabili nella vita reale liquida che anch’essi non capiscono: ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 15 luglio 2022) Ma a chi assomiglia Khvicha– che per brevità chiameremo Kvara – il ragazzo 21enne che dovrebbe sostituire Insigne – Elmas permettendo – nello scacchiere da 4-3-3 del Napoli dei postea? Il giovane georgiano – non dimentichiamo che è nato nella terra di Stalin – già dal fisico si presenta come una stravaganza come esterno di sinistra: è alto 1.83 e pesa 70 chili, ha il destro ed il sinistro e calcia le punizioni ed i corner. In quei pochi minuti che ha giocato contro i dilettanti neanche tanto allenati trentini ci ha ricordato un grande del passato che giocava però a destra: il poeta del goal. Kvara ha questa barba che è un segno generazionale: l’80% dei ragazzi se la fa crescere per un look che vorrebbe farli considerare come già maturi e quindi affidabili nella vita reale liquida che anch’essi non capiscono: ...

Pubblicità

napolista : Kvaratskhelia sembra un’ala d’altri tempi: un po’ Claudio Sala, un po’ Giggs Ha lo stesso fisico del gallese che d… - AlfonsoFofo60 : RT @PolliceAzzurro: No vabbè segnalatemi il profilo e fatemi saltare altrimenti faccio un Tweet ogni 2 minuti su #Kvaratskhelia e non mi se… - PolliceAzzurro : No vabbè segnalatemi il profilo e fatemi saltare altrimenti faccio un Tweet ogni 2 minuti su #Kvaratskhelia e non m… - franz_cafiero : @Azzurraluna410 Piaciuto finora Kvaratskhelia? Il giovanotto sembra sapere il fatto suo - ROI05841958 : Mi sembra scontato che il mercato del Napoli dipenda dalle cessioni. Olivera, Kvaratskhelia e Ostigård sono arrivat… -