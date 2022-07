Kvaratskhelia: «I tifosi mi chiamano Kvaradona? Mi piace, ma è una grandissima responsabilità» (Di venerdì 15 luglio 2022) Una simpatica curiosità: dal momento in cui ha firmato col Napoli, i tifosi georgiani hanno soprannominato Kvaratskhelia «Kvaradona». Nella conferenza stampa di presentazione hanno chiesto al nuovo calciatore degli azzurri se questo soprannome gli piace o gli pesa. «Penso che per Napoli Maradona significhi tutto, quindi è una grandissima responsabilità. Chiaramente non posso avvicinarmi a Maradona, ma ripeto che farò di tutto perché i tifosi possano essere molto felici ed orgogliosi di me. Se mi piace il soprannome? Sì, certo, of course!» Kvara ha parlato anche di Napoli città. «È una bella città. Me l’avevano detto, ma vederla è diverso: non avevo mai visto una città tanto bella. Mi avevano detto anche che i tifosi sono molto ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 15 luglio 2022) Una simpatica curiosità: dal momento in cui ha firmato col Napoli, igeorgiani hanno soprannominato». Nella conferenza stampa di presentazione hanno chiesto al nuovo calciatore degli azzurri se questo soprannome glio gli pesa. «Penso che per Napoli Maradona significhi tutto, quindi è una. Chiaramente non posso avvicinarmi a Maradona, ma ripeto che farò di tutto perché ipossano essere molto felici ed orgogliosi di me. Se miil soprannome? Sì, certo, of course!» Kvara ha parlato anche di Napoli città. «È una bella città. Me l’avevano detto, ma vederla è diverso: non avevo mai visto una città tanto bella. Mi avevano detto anche che isono molto ...

