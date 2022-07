Jennifer Lopez, Alex Rodriguez parla della loro relazione: "Non ho rimpianti" (Di venerdì 15 luglio 2022) Alex Rodriguez si è aperto a proposito della sua relazione con Jennifer Lopez durante un'intervista di Martha Stewart, rivelando di non avere alcun rimpianto. Alex Rodriquez non ha rimpianti a proposito della sua relazione con l'ex fidanzata Jennifer Lopez ed è felice che i due abbiamo messo fine alla loro relazione nel momento più opportuno. L'ex star della MLB è stata intervistata da Martha Stewart durante un episodio del suo podcast, "The Martha Stewart Show". Rodriquez ha esordito elogiando la Lopez: "Ecco cosa ti dirò a proposito di Jennifer... ad essere onesti, sono le stesse parole che ho ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 15 luglio 2022)si è aperto a propositosuacondurante un'intervista di Martha Stewart, rivelando di non avere alcun rimpianto.Rodriquez non haa propositosuacon l'ex fidanzataed è felice che i due abbiamo messo fine allanel momento più opportuno. L'ex starMLB è stata intervistata da Martha Stewart durante un episodio del suo podcast, "The Martha Stewart Show". Rodriquez ha esordito elogiando la: "Ecco cosa ti dirò a proposito di... ad essere onesti, sono le stesse parole che ho ...

