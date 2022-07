F1, Max Verstappen: “La rivalità con Hamilton? Abbiamo molto rispetto l’uno per l’altro, al momento non siamo in lotta” (Di venerdì 15 luglio 2022) La sfida per il Mondiale di Formula Uno 2022 è ormai una questione riservata a Red Bull e Ferrari, anche se nelle ultime settimane Mercedes ha dimostrato di poter avvicinare i due team di vertice in alcune singole gare evidenziando dei progressi importanti rispetto ad un disastroso avvio di stagione. Lewis Hamilton è salito sul terzo gradino del podio negli ultimi 3 GP consecutivi, mentre George Russell è sempre arrivato nella top5 ad eccezione del ritiro di Silverstone. “Sono migliorati rispetto all’inizio dell’anno, ma hanno bisogno di qualcosa in più. Non sono male su un singolo giro, ma nella gara di domenica si è visto che Abbiamo preso il largo anche nei loro confronti“, dichiara il leader del campionato Max Verstappen a proposito della Mercedes. “Credo che molto dipenda dal ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 luglio 2022) La sfida per il Mondiale di Formula Uno 2022 è ormai una questione riservata a Red Bull e Ferrari, anche se nelle ultime settimane Mercedes ha dimostrato di poter avvicinare i due team di vertice in alcune singole gare evidenziando dei progressi importantiad un disastroso avvio di stagione. Lewisè salito sul terzo gradino del podio negli ultimi 3 GP consecutivi, mentre George Russell è sempre arrivato nella top5 ad eccezione del ritiro di Silverstone. “Sono miglioratiall’inizio dell’anno, ma hanno bisogno di qualcosa in più. Non sono male su un singolo giro, ma nella gara di domenica si è visto chepreso il largo anche nei loro confronti“, dichiara il leader del campionato Maxa proposito della Mercedes. “Credo chedipenda dal ...

