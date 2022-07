Dimissioni di Draghi | Di Maio | “Questo Governo deve andare avanti | ma la vedo difficile”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 15 luglio 2022) Roma – Dopo ledel premier, “ile la coalizione che lo sosteneva devono, ma inmomento lamolto, molto”. Così Luigi Di, ministro degli Esteri e leader di Insieme per il Futuro a Rtl. “Mercoledì l’Italia rischia di restare senza un, dial voto anticipato che non è un problema per i partiti, ma è un problema per il Paese perché significa non completare il Pnrr, non approvare il secondo decreto da 15 miliardi contro il caro energia, non poter portarela battaglia in Europa per il tetto al prezzo del gas,in esercizio provvisorio”, sottolinea il ministro. “Tutti pensavano che ...