Da Twitter – Il Tottenham è pronto a completare l’accordo con Djed Spence, confermato ed eccoci qui! lui è g… (Di venerdì 15 luglio 2022) Il Tottenham è pronto a completare l’accordo con Djed Spence, confermato ed eccoci qui! Firmerà un contratto quinquennale, esami medici pronti, dettagli finali discussi ora e contratti in preparazione. #THFC La tariffa sarà di £ 12,5 milioni garantiti più componenti aggiuntivi, il pacchetto totale sarà di poco inferiore a £ 20 milioni. pic.Twitter.com/mQLgq5ncpX — Fabrizio Romano (@Fabrizio Romano) 15 luglio 2022 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com. Leggi su justcalcio (Di venerdì 15 luglio 2022) IlconedFirmerà un contratto quinquennale, esami medici pronti, dettagli finali discussi ora e contratti in preparazione. #THFC La tariffa sarà di £ 12,5 milioni garantiti più componenti aggiuntivi, il pacchetto totale sarà di poco inferiore a £ 20 milioni. pic..com/mQLgq5ncpX — Fabrizio Romano (@Fabrizio Romano) 15 luglio 2022 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com.

Pubblicità

rubio_chef : Avete ignorato da settimane le richieste di un vostro ormai ex tifoso, @OfficialASRoma almeno leggete la lettera in… - OnolyH : @Ricky_Inter1908 Da una parte i giocatori del Tottenham che sbrattano per la fatica degli allenamenti, dall'altra g… - ragazzicalcetto : Affare con Djed Spence, in corso. I colloqui sono finalmente avanzati tra Tottenham e Middlesbrough, discutendo qui… - EasyCharlie21 : RT @calcioinglese: Non bene Emerson Royal che ringrazia i tifosi in Thailandesi taggando un account di Tottenham Thailandia, ma la squadra… - RicSpada : durato meno di un kulusevski qualsiasi, giusto così, gli hanno risparmiato la tiritera del “cambiaso chi? ah… è gio… -