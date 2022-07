Da Fabregas al Como a Jardel all’Ancona: le tante trattative di calciomercato che sembravano impossibili (Di venerdì 15 luglio 2022) Sul Lago di Como sognano ad occhi aperti: Cesc Fabregas è ad un passo dal vestire la maglia azzurra dei Lariani. In Serie B il prossimo anno scenderà in campo un campione assoluto del calcio con un palmares da fare invidia a tanti anche in Serie A: una Liga, due Premier League, un Mondiale e due Europei di calcio. Sogno? No, realtà di calciomercato che quasi ogni anno accendono le fantasie degli appassionato. Ma quella di Fabregas è solo l’ultima trattativa apparentemente impossibile diventata realtà. Campioni del Mondo in Serie B, stranieri in piazze di provincia: ecco i colpi di mercato più incredibili degli ultimi anni in Italia. Franck Ribery Ansa/ALESSIO MARINI Franck Ribery in azione durante la gara di Serie A Venezia-Salernitana allo Stadio Penzo, Venezia, Italia, 26 0ttobre 2021 Nell’estate del 2021 ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 luglio 2022) Sul Lago disognano ad occhi aperti: Cescè ad un passo dal vestire la maglia azzurra dei Lariani. In Serie B il prossimo anno scenderà in campo un campione assoluto del calcio con un palmares da fare invidia a tanti anche in Serie A: una Liga, due Premier League, un Mondiale e due Europei di calcio. Sogno? No, realtà diche quasi ogni anno accendono le fantasie degli appassionato. Ma quella diè solo l’ultima trattativa apparentemente impossibile diventata realtà. Campioni del Mondo in Serie B, stranieri in piazze di provincia: ecco i colpi di mercato più incredibili degli ultimi anni in Italia. Franck Ribery Ansa/ALESSIO MARINI Franck Ribery in azione durante la gara di Serie A Venezia-Salernitana allo Stadio Penzo, Venezia, Italia, 26 0ttobre 2021 Nell’estate del 2021 ...

SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #COMO, VICINISSIMO L'ARRIVO DI CESC #FABREGAS: IL CENTROCAMPISTA SVINCOLATO FIRMERA' UN BIENNALE… - DiMarzio : #Calciomercato | Colpo a sorpresa del @Como_1907, in arrivo Cesc #Fabregas - gippu1 : E l'anno prossimo in Como-Parma... #Fabregas - Tutto__Calcio_ : #Fabregas direzione #Como #SerieB #Calciomercato #Calcio - Grifoman1 : RT @Grifoman1: Genoa, in B anche Fabregas: il colpo del Como -