Cani e gatti abbandonati, dopo il boom di adozioni durante la pandemia cresce il numero di chi li restituisce o li lascia per strada (Di venerdì 15 luglio 2022) durante la pandemia è aumentato il numero di italiani che ha deciso di accogliere un animale da compagnia. D’altra parte, con l’arrivo delle vacanze e dei problemi legati alla gestione dei cuccioli, sono tante le persone che hanno deciso di abbandonarli. Per citare alcuni numeri, nelle prime due settimane di luglio 2022 sono stati abbandonati circa 1000 cuccioli, tutti recuperati dall’Enpa (Ente nazionale protezione animali). Nel 2021, invece, la onlus ha trovato 21 Cani al giorno, per un totale di 7.600 in un anno. A lanciare l’allarme è la Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani (Fnovi) con la campagna “L’abbandono è un incubo. Oltre che un reato”. Ogni anno, vengono abbandonati migliaia di animali: “Spesso vengono scelti di slancio, senza la consapevolezza di cosa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022)laè aumentato ildi italiani che ha deciso di accogliere un animale da compagnia. D’altra parte, con l’arrivo delle vacanze e dei problemi legati alla gestione dei cuccioli, sono tante le persone che hanno deciso di abbandonarli. Per citare alcuni numeri, nelle prime due settimane di luglio 2022 sono staticirca 1000 cuccioli, tutti recuperati dall’Enpa (Ente nazionale protezione animali). Nel 2021, invece, la onlus ha trovato 21al giorno, per un totale di 7.600 in un anno. A lanciare l’allarme è la Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani (Fnovi) con la campagna “L’abbandono è un incubo. Oltre che un reato”. Ogni anno, vengonomigliaia di animali: “Spesso vengono scelti di slancio, senza la consapevolezza di cosa ...

