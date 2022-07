Calciomercato Torino, Seck verso il prestito per dargli continuità (Di venerdì 15 luglio 2022) Calciomercato Torino, il futuro prossimo di Seck è lontano dai granata: il giocatore andrà in prestito per avere più continuità É lontano da Torino il futuro prossimo di Demba Seck. Secondo quanto riporta Tuttosport il fantasista granata è di nuovo destinato al prestito, dopo quello della scorsa stagione alla Spal. Per lui si sta cercando una squadra che gli permetta di giocare con continuità e, quindi, migliorare. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 luglio 2022), il futuro prossimo diè lontano dai granata: il giocatore andrà inper avere piùÉ lontano dail futuro prossimo di Demba. Secondo quanto riporta Tuttosport il fantasista granata è di nuovo destinato al, dopo quello della scorsa stagione alla Spal. Per lui si sta cercando una squadra che gli permetta di giocare cone, quindi, migliorare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

