Bianca Guaccero: la notizia che tutti attendevano (Di venerdì 15 luglio 2022) Ottime notizie per la nota conduttrice ed attrice Bianca Guaccero: vediamo insieme tutti i dettagli a questo proposito. Per i palinsesti del prossimo autunno, Rai e Mediaset hanno deciso di rinnovare completamente la programmazione relativa alle varie trasmissioni. Questo ha comportato inevitabilmente la cancellazione di alcuni prodotti noti al pubblico italiano. I tagli maggiori sono avvenuti proprio nella rete privata di Berlusconi: non sono stati confermati programmi come Temptation Island, ma anche L’Isola dei Famosi, La Pupa e il Secchione e diversi salotti televisivi di Barbara D’Urso. Bianca Guaccero (Donna Pop)Anche la Rai ha attuato la propria scrematura dei programmi per i prossimi palinsesti. Purtroppo per Bianca Guaccero, tra le ... Leggi su formatonews (Di venerdì 15 luglio 2022) Ottime notizie per la nota conduttrice ed attrice: vediamo insiemei dettagli a questo proposito. Per i palinsesti del prossimo autunno, Rai e Mediaset hanno deciso di rinnovare completamente la programmazione relativa alle varie trasmissioni. Questo ha comportato inevitabilmente la cancellazione di alcuni prodotti noti al pubblico italiano. I tagli maggiori sono avvenuti proprio nella rete privata di Berlusconi: non sono stati confermati programmi come Temptation Island, ma anche L’Isola dei Famosi, La Pupa e il Secchione e diversi salotti televisivi di Barbara D’Urso.(Donna Pop)Anche la Rai ha attuato la propria scrematura dei programmi per i prossimi palinsesti. Purtroppo per, tra le ...

Pubblicità

lucia04030043 : @blogtivvu Comunque Bianca Guaccero è amica e l’ha difesa . Brava ?? - zazoomblog : Bianca Guaccero è fidanzata con Fabrizio Moro? Risponde la conduttrice in prima persona - #Bianca #Guaccero… - Borr16H1r2n345 : RT @dea_channel: lo spettacolare outfit sfoggiato dalla divina Bianca Guaccero al Napoli Pride ?????????????? - StraNotizie : Elisabetta Gregoraci riceve un messaggio aereo durante Battiti Live e Bianca Guaccero (che l’ha condotto in passato… - BITCHYFit : Elisabetta Gregoraci riceve un messaggio aereo durante Battiti Live e Bianca Guaccero (che l’ha condotto in passato… -