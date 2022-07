Basket femminile, Eurolega 2022-2023: sorteggiati i gironi di Famila Schio e Virtus Bologna (Di venerdì 15 luglio 2022) In attesa della conclusione dei preliminari, che assegneranno gli ultimi tre pass a disposizione per il tabellone principale, quest’oggi è andata in scena all’Hotel Hilton di Monaco di Baviera la cerimonia di sorteggio della fase a gironi dell’Eurolega di Basket femminile 2022-2023. Due le squadre italiane coinvolte: le campionesse nazionali in carica della Famila Wuber Schio e la debuttante Virtus Segafredo Bologna (finalista negli ultimi playoff scudetto). Le Vu Nere sono state inserite nel gruppo A insieme a Fenerbahce, Valencia, USK Praga, Bourges, BC Polkowice, Atomeromu KSC Szekszard e la vincente del mini-tabellone di qualificazione che vedrà impegnate Stella Rossa, Sepsi e Olympiacos. Schio ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 luglio 2022) In attesa della conclusione dei preliminari, che assegneranno gli ultimi tre pass a disposizione per il tabellone principale, quest’oggi è andata in scena all’Hotel Hilton di Monaco di Baviera la cerimonia di sorteggio della fase adell’di. Due le squadre italiane coinvolte: le campionesse nazionali in carica dellaWubere la debuttanteSegafredo(finalista negli ultimi playoff scudetto). Le Vu Nere sono state inserite nel gruppo A insieme a Fenerbahce, Valencia, USK Praga, Bourges, BC Polkowice, Atomeromu KSC Szekszard e la vincente del mini-tabellone di qualificazione che vedrà impegnate Stella Rossa, Sepsi e Olympiacos....

