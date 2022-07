Autisti sfruttati, due emendamenti spianano la strada a chi vuole togliergli ancora di più diritti (Di venerdì 15 luglio 2022) La logistica è il settore in cui l'illegalità viaggia più veloce che altrove, fra imprese che utilizzano manodopera irregolare e contratti collettivi che prevedono meno diritti e meno tutele di quelli ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di venerdì 15 luglio 2022) La logistica è il settore in cui l'illegalità viaggia più veloce che altrove, fra imprese che utilizzano manodopera irregolare e contratti collettivi che prevedono menoe meno tutele di quelli ...

Pubblicità

minomazz : Autisti sfruttati/autisti stupratori. Pagare poco, poter avere tutti l’illusione della ricchezza, avere un prodotto… - tom__colombo : @Binz80 @AndreaGiuricin Gli autisti di uber non hanno le stesse tutele degli impiegati... ma i tassisti sono liberi… - Gio53272615 : @oloapb @stanzaselvaggia @DomaniGiornale Il problema è il sistema stradale ed il traffico, non il numero di taxi. I… - pierlo_1960 : @lucadoro_ @Cambiacasacca Con quelle bandierine non potevi che scrivere sta caxxata. Uber paga le tasse in Olanda e… - JackTerron : @RiccardoMateri1 @DomaniGiornale @stanzaselvaggia esatto, ma per la nostra amica selvaggia quella sarà l'occasione… -