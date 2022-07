Pubblicità

GoalItalia : La contropartita giusta per sbloccare l'affare Zaniolo può essere Zakaria: Juve e Roma trattano ?? [??… - tvdellosport : ?? JUVE, ZANIOLO SI AVVICINA Giornata di svolta per l'affare Zaniolo in casa Juventus. I bianconeri sono convinti… - infoitsport : Zaniolo Juve, il fantasista rifiuta una destinazione! Ultime sull'affare - ZonaBianconeri : RT @lellocrispino21: ??????La #Roma apre ad una nuova possibilità per chiudere l’affare #Zaniolo:via libera al pagamento dilazionato.Dalla #Ju… - lellocrispino21 : ??????La #Roma apre ad una nuova possibilità per chiudere l’affare #Zaniolo:via libera al pagamento dilazionato.Dalla… -

Virgilio Sport

La Juventus ha messo in cima alle sue priorità di mercato l'acquisto di Nicolòdalla Roma , tuttavia per il momento la trattativa per il talento giallorosso sembra essere a un punto morto. La Juve rivuole il pupillo di Allegri . Nell'attesa che si sblocchi, la dirigenza ...Calciomercato Juventus News/ Due sacrifici per avere, inserimento per Bremer Calciomercato ... Chelsea defilato Nel comunicato allegato si possono poi conoscre le cifre dell': 'Juventus ... Affare Zaniolo in pausa, la Juve si rituffa sul pupillo di Allegri Però se so che un giocatore fa la differenza, come società farei il massimo per trattenerlo”. “Sarebbe un grande colpo. Davvero. Mi piace molto. Se va via Zaniolo, è un affare possibile. E sarebbe una ...Zaniolo Juve, il fantasista giallorosso ha detto no ad una destinazione per il suo futuro. Le ultime sul possibile affare Secondo quanto riferito da La Stampa, nella testa di Zaniolo c’è solo la Juve ...