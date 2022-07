Uno sguardo alle case del futuro, ne parliamo con un esperto del settore (Di giovedì 14 luglio 2022) Tecnologia a sostenibilità sono di certo le caratteristiche principali delle case del futuro, ovvero le smart home all’interno delle quali vengono installati impianti di domotica ma non solo, visto che sono presenti anche dispositivi grazie ai quali velocizzare le pulizie domestiche o elettrodomestici dedicati all’intrattenimento. I nuovi sistemi consentono di controllare l’apertura e la chiusura delle porte, di avere il totale controllo sugli elettrodomestici e sugli allarmi. Abbiamo chiesto a Lorenzo Ricciutelli, esperto del settore e fondatore di Domotica Full, alcuni interessanti approfondimenti che riguardano la casa del futuro e quali sono le eventuali criticità che occorre superare, al fine di favorire la completa fusione fra automazione e integrazione. Che cosa intendiamo con “Casa del ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 14 luglio 2022) Tecnologia a sostenibilità sono di certo le caratteristiche principali delledel, ovvero le smart home all’interno delle quali vengono installati impianti di domotica ma non solo, visto che sono presenti anche dispositivi grazie ai quali velocizzare le pulizie domestiche o elettrodomestici dedicati all’intrattenimento. I nuovi sistemi consentono di controllare l’apertura e la chiusura delle porte, di avere il totale controllo sugli elettrodomestici e sugli allarmi. Abbiamo chiesto a Lorenzo Ricciutelli,dele fondatore di Domotica Full, alcuni interessanti approfondimenti che riguardano la casa dele quali sono le eventuali criticità che occorre superare, al fine di favorire la completa fusione fra automazione e integrazione. Che cosa intendiamo con “Casa del ...

Pubblicità

AlexBazzaro : @susannaarcari @repubblica Alessia non ha uno sguardo tonto! Come si permette? Ma nemmeno di fronte all’evidenza riuscite ad essere onesti? - AlexBazzaro : “Sguardo tonto, presente NON SOLO nei disabili”. Sto facendo uno sforzo considerevole a non diventare volgare. - goly87 : @antidisfattista @Pasqual01350178 @WLT79 @giusarmi @angianna78 @pierpaolopenza @FerdyPalermo @antonio_race… - katrin_ns : RT @Stefani29974118: @CYworldteam Una parola delicata, uno sguardo gentile, un sorriso bonario possono plasmare meraviglie e compiere mirac… - thepixeldevs : RT @nintendo_hall: Doki Doki Family: sguardo in video alla visual novel su Nintendo Switch -