Ucraina, Zelensky: "200mila bambini rapiti dai russi" (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – La russia ha rapito almeno 200mila bambini ucraini. A denunciarlo è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo intervento alla conferenza internazionale dell'Aja sulla persecuzione dei crimini di guerra russi. "E' ancora da stabilire il numero di quanti bambini siano stati rapiti dalle forze russe e portati fuori dall'Ucraina. I dati preliminare sono terribili, circa 200mila bambini", ha detto Zelensky, citato da Ukrinform. Nel suo intervendo Zelensky ha sottolineato come per motivi legali sia impossibile perseguire i criminali principali e quindi sia necessario un tribunale speciale per i crimini di guerra commessi dall'esercito russo.

