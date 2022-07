Tutti pronti al voto anticipato. Ma è solo l’ennesimo bluff (Di giovedì 14 luglio 2022) Da Silvio Berlusconi a Matteo Salvini fino a Enrico Letta. A sentire le dichiarazioni dei principali leader della maggioranza, pare non ci siano dubbi: se il Movimento cinque stelle dovesse oggi uscire dalla maggioranza, si andrà al voto anticipato. Ma quale voto anticipato. La maggioranza ha i numeri per supportare Draghi anche senza il M5S Eppure le cose sono decisamente diverse da come vengono raccontate: tanto i leader di partito quanto il presidente del Consiglio Mario Draghi, quanto soprattutto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Tutti sanno che la maggioranza avrebbe i numeri per supportare l’esecutivo al di là del Movimento cinque stelle. Dunque lo scenario più probabile, vista anche la situazione e soprattutto il fatto che siamo ormai vicini alla scadenza naturale della ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 14 luglio 2022) Da Silvio Berlusconi a Matteo Salvini fino a Enrico Letta. A sentire le dichiarazioni dei principali leader della maggioranza, pare non ci siano dubbi: se il Movimento cinque stelle dovesse oggi uscire dalla maggioranza, si andrà al. Ma quale. La maggioranza ha i numeri per supportare Draghi anche senza il M5S Eppure le cose sono decisamente diverse da come vengono raccontate: tanto i leader di partito quanto il presidente del Consiglio Mario Draghi, quanto soprattutto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella,sanno che la maggioranza avrebbe i numeri per supportare l’esecutivo al di là del Movimento cinque stelle. Dunque lo scenario più probabile, vista anche la situazione e soprattutto il fatto che siamo ormai vicini alla scadenza naturale della ...

