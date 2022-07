(Di giovedì 14 luglio 2022) M5s non vota la fiducia e la crisi di governo è dietro l'angolo. Che fare? AndareM5s o andare a elezioni anticipate, salvo recuperare la pattuglia di? "Borsa in picchiata, spread ...

Pubblicità

globalistIT : - Profilo3Marco : RT @Libero_official: Il duro attacco di #SilvioBerlusconi a #GiovanniToti alla vigilia della convention 'Italia al Centro': 'Vorrei ricorda… - Alessan67153720 : RT @Libero_official: Il duro attacco di #SilvioBerlusconi a #GiovanniToti alla vigilia della convention 'Italia al Centro': 'Vorrei ricorda… - Marco02839896 : RT @Libero_official: Il duro attacco di #SilvioBerlusconi a #GiovanniToti alla vigilia della convention 'Italia al Centro': 'Vorrei ricorda… - 2rMarzia : RT @Libero_official: Il duro attacco di #SilvioBerlusconi a #GiovanniToti alla vigilia della convention 'Italia al Centro': 'Vorrei ricorda… -

Globalist.it

Lo scrive su Facebook il presidente della Liguria e di Italia al Centro, GiovanniMa ogni partito dovrebbe trovare la ragionevolezza per affrontare un autunno molto, tra crisi ... 10 - 15 %, solo che di leader ce ne sono troppi, Renzi, Calenda,, perfino Mastella. Così, i ... Toti duro con Conte: “Draghi vada avanti, ci sono i voti anche senza la zavorra grillina” «Borsa in picchiata, spread in salita, famiglie e imprese senza più un paracadute. Basta apprendisti stregoni nella politica. Abbiamo però una grande opportunità: il Premier Draghi vada avanti. Ci ...Il cerchio sta per chiudersi: Roberto Lagalla è vicino a completare la lista della futura Giunta, anche se ci sono alcune partite aperte.