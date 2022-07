Sostenibilità | Medaarch tra i protagonisti del Venice Innovation Design

(Di giovedì 14 luglio 2022)sarà protagonista al(VID), in programma il prossimo weekend all’Isola di San Servolo a Venezia. La due-giorni veneziana, in programma sabato 16 e domenica 17 luglio prossimi, vedrà confluire in Laguna architetti e imprenditori,er, accademici e innovatori, rappresentanti delle istituzioni del settore che daranno vita a dibattiti, interventi e case history.farà parte di una selezionata platea di 100del mondo dell’abitare contemporaneo e sarà presente con una sua esposizione di creazioni di interior, stampate in 3D e dunque innovative e con uno sguardo allae ai bio-materiali. Primo appuntamento sabato alle ore 17, quando...

Pubblicità

ilmattino.it

... esplorandone potenzialità e fattibilità industriale con l'occhio rivolto alla... collaborando con designer e istituzioni, in particolare con l'Università Vanvitelli e, per ...... esplorandone potenzialità e fattibilità industriale con l'occhio rivolto alla... collaborando con designer e istituzioni, in particolare con l'Università Vanvitelli e, per ... Innovation Village al Greentech Festival con le lampade cresciute in laboratorio