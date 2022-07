SKY – Dybala-Napoli: c’è un ostacolo importante. Sostituto Koulibaly? Corsa a due… (Di giovedì 14 luglio 2022) CALCIOMERCATO Napoli. Dybala-Napoli. Il Napoli è alle prese con più trattative di mercato. Il giornalista Sky Luca Marchetti ha rilasciato varie dichiarazioni a Radio Marte. “Per sostituire Koulibaly bisogna capire che non è facile trovare qualcuno all’altezza. I nomi sono quelli di Kim e Acerbi. Soprattutto Kim che è in linea con gli investimenti che vuole fare il Napoli. Più o meno con le attuali partenze, da questa estate partiranno da Napoli 1500 presenze con la maglia azzurra. La rabbia e la delusione possono essere superate soltanto col tempo e con i nuovi giocatori che dimostreranno il proprio valore. C’è questa nuova filosofia del Napoli di approcciare nuovi talenti. Sarà un anno zero. Ad oggi i due più probabili per sostituire ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 14 luglio 2022) CALCIOMERCATO. Ilè alle prese con più trattative di mercato. Il giornalista Sky Luca Marchetti ha rilasciato varie dichiarazioni a Radio Marte. “Per sostituirebisogna capire che non è facile trovare qualcuno all’altezza. I nomi sono quelli di Kim e Acerbi. Soprattutto Kim che è in linea con gli investimenti che vuole fare il. Più o meno con le attuali partenze, da questa estate partiranno da1500 presenze con la maglia azzurra. La rabbia e la delusione possono essere superate soltanto col tempo e con i nuovi giocatori che dimostreranno il proprio valore. C’è questa nuova filosofia deldi approcciare nuovi talenti. Sarà un anno zero. Ad oggi i due più probabili per sostituire ...

Pubblicità

napolipiucom : SKY - Dybala-Napoli: c'è un ostacolo importante. Sostituto Koulibaly? Corsa a due... #CalcioNapoli #Calciomercato… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Marchetti: 'Kim e Acerbi i nomi per sostituire Koulibaly, su Dybala nessuna novità' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Marchetti: 'Kim e Acerbi i nomi per sostituire Koulibaly, su Dybala nessuna novità' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Marchetti: 'Kim e Acerbi i nomi per sostituire Koulibaly, su Dybala nessuna novità' - napolimagazine : SKY - Marchetti: 'Kim e Acerbi i nomi per sostituire Koulibaly, su Dybala nessuna novità' -