"Se non c'è di meglio". Renzi si collega, la reazione incredibile di Mentana: imbarazzo in studio (Di giovedì 14 luglio 2022) "Posso andare?", "No, non c'è niente di meglio". Siparietto a Speciale TGLA7 tra Enrico Mentana e Matteo Renzi. Oggi il Senato ha approvato la fiducia al Dl Aiuti ma il M5s ha deciso di non partecipare al voto aprendo di fatto la crisi politica poiché il premier Mario Draghi ha già detto che senza pentastellati il governo non va avanti non bastando l'appoggio esterno. In attesa del via libera, l'inviata Alessandra Sardoni si è collegata da Palazzo Madama: "Direttore se sei d'accordo è venuto a trovarci Renzi, sarebbe interessante sentire la sua posizione", il senatore è stato microfonato al volo, ma Mentana ha fulminato tutti: "Adesso è particolarmente inelegante dire di no… Non è più possibile dire no… Potevamo parlarne prima…". Attimi di imbarazzo e smarrimento con ...

