Processo Eternit bis, la chiavetta Ubs con il 90% degli atti inservibili: Corte d'appello costretta al rinvio

Oggi doveva essere emessa la sentenza, ma la chiavetta Usb dove si trova "il 90% degli atti" del Processo Eternit bis è inservibile e la Corte d'appello di Torino è stata costretta a un rinvio. "Siamo mortificate – hanno spiegato i giudici – ma quando siamo andate a cercare un certo passaggio di una consulenza tecnica non abbiamo trovato nulla. È come se la chiavetta fosse vuota o danneggiata". L'imputato è l'imprenditore svizzero Stephan Schmidheiny, per il quale il pg Carlo Maria Pellicano aveva chiesto la conferma della condanna a 4 anni per la morte di due persone dovuta, secondo l'accusa, all'amianto lavorato nello stabilimento di Cavagnolo. Il verdetto si primo grado era stato emesso il 23 maggio 2019.

