Preparazione e voglia di riscatto: Jeremie Boga pronto a prendersi l'Atalanta (Di giovedì 14 luglio 2022) 5 goal nelle prime due amichevoli stagionali. Jeremie Boga è sicuramente uno degli elementi della rosa che sta sorprendendo molti addetti ai lavori. Certo, l'avversario era nettamente inferiore rispetto all'Atalanta, ma la Preparazione in quel di Clusone sta portando spunti assai interessanti. L'anno scorso l'ex Sassuolo si è trovato in un contesto tanto complicato quanto L'articolo proviene da Webmagazine24.

