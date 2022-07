Perché la politica di Conte è il massimo dell’ipocrisia (Di giovedì 14 luglio 2022) I ministri 5 Stelle dovrebbero uscire dall’aula per non dare la fiducia a se stessi e al governo di cui fanno parte, ma non devono dimettersi, ci mancherebbe altro. Nonostante i solenni annunci di linearità e trasparenza questo sarebbe il contorto stratagemma escogitato da Giuseppe Conte per ottenere la quadratura del cerchio: salvare la faccia e Contemporaneamente non far cadere il governo. Se questa interpretazione corrisponde a verità parlare di politica con la P maiuscola è il massimo dell’ipocrisia. Non si può scherzare con il fuoco. I cittadini si sono già allontanati dalla vita pubblica e l’astensionismo elettorale è in costante aumento. Con questo genere di furbizie il pericolo è che la fiducia nelle istituzioni democratiche si azzeri del tutto. La domanda che formulo (confesso con una qualche ... Leggi su formiche (Di giovedì 14 luglio 2022) I ministri 5 Stelle dovrebbero uscire dall’aula per non dare la fiducia a se stessi e al governo di cui fanno parte, ma non devono dimettersi, ci mancherebbe altro. Nonostante i solenni annunci di linearità e trasparenza questo sarebbe il contorto stratagemma escogitato da Giuseppeper ottenere la quadratura del cerchio: salvare la faccia emporaneamente non far cadere il governo. Se questa interpretazione corrisponde a verità parlare dicon la P maiuscola è il. Non si può scherzare con il fuoco. I cittadini si sono già allontanati dalla vita pubblica e l’astensionismo elettorale è in costante aumento. Con questo genere di furbizie il pericolo è che la fiducia nelle istituzioni democratiche si azzeri del tutto. La domanda che formulo (confesso con una qualche ...

Pubblicità

DantiNicola : La differenza fra togliere un pessimo premier perché sta gestendo male la pandemia e tentare di mettere in difficol… - carlosibilia : Da giorni ci chiamano irresponsabili perché chiediamo con forza il #salariominimo. Oggi Draghi annuncia un provvedi… - lucianonobili : 'Quelli che mi vogliono fuori dalla politica non si scandalizzano perché parlo all'estero, si arrabbiano perché par… - ORidente : @agorarai Scusate la domanda; ci spiegate perché continuate ad invitare Pomicino in trasmissione ? Nella sua vita P… - quattroma1 : @CastellinoLuigi @ldeeper Gli Italiani votano solo chi li truffa e chi attua leggi ad personam. Non chi rinuncia a… -