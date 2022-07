Peculato: Romani interrogato da pm a Monza, non risponde ma consegna memoria (Di giovedì 14 luglio 2022) Milano, 14 lug. (Adnkronos) - Il senatore Paolo Romani interrogato lo scorso 8 luglio a Monza, dove è indagato con l'accusa di Peculato con l'accusa di aver sottratto oltre 350mila euro alle casse di Forza Italia, suo ex partito, "si è avvalso della facoltà di non rispondere rendendo spontanee dichiarazioni ed allegando memoria difensiva con la quale si è tra l'altro riservato di produrre successiva documentazione a questa procura". E' quanto si legge nella nota firmata dal procuratore di Monza Andrea Gittardi che ha reso nota l'indagine. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Milano, 14 lug. (Adnkronos) - Il senatore Paololo scorso 8 luglio a, dove è indagato con l'accusa dicon l'accusa di aver sottratto oltre 350mila euro alle casse di Forza Italia, suo ex partito, "si è avvalso della facoltà di nonre rendendo spontanee dichiarazioni ed allegandodifensiva con la quale si è tra l'altro riservato di produrre successiva documentazione a questa procura". E' quanto si legge nella nota firmata dal procuratore diAndrea Gittardi che ha reso nota l'indagine.

Pubblicità

fattoquotidiano : Il senatore Paolo Romani indagato per peculato a Monza. “Sottratti 350mila euro dai conti di Forza Italia” - fanpage : Indagato per peculato l’ex senatore di Forza Italia Paolo Romani: secondo le accuse, quando era capogruppo del PdL,… - Corriere : Paolo Romani indagato per peculato. L’accusa: sottratti 350 mila euro dai conti di Forza Italia - Peppe91176 : Paolo Romani indagato a Monza per peculato: avrebbe sottratto 350 mila euro dai conti di @forza_italia - Trezzano5Stelle : RT @Antiogu60: I #Migliori #Ladroni Il senatore Romani indagato per peculato: “Ha preso 350mila euro dai conti di Forza Italia” https://t.… -