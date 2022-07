Napoli, 12 anni pugnalata al volto dal fidanzato16enne: i segni resteranno per sempre (Di giovedì 14 luglio 2022) Una dodicenne è stata sfregiata sul volto da una coltellata del fidanzato sedicenne. L’ospedale ci informa delle sue condizioni. Le forze dell’ordine sono riuscite a fermare il ragazzo di 16 anni accusato di aver sfregiato con una coltellata il volto di una ragazzina di appena 12 anni a Napoli. La sua fuga è durata poche L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 14 luglio 2022) Una dodicenne è stata sfregiata sulda una coltellata del fidanzato sedicenne. L’ospedale ci informa delle sue condizioni. Le forze dell’ordine sono riuscite a fermare il ragazzo di 16accusato di aver sfregiato con una coltellata ildi una ragazzina di appena 12. La sua fuga è durata poche L'articolo proviene da Leggilo.org.

