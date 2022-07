Mamma vende il figlioletto di cinque giorni per rifarsi il naso dal chirurgo plastico (Di giovedì 14 luglio 2022) vende il figlio per 3400 euro per potersi pagare un intervento di rinoplastica. Una Mamma russa, di cui non si conosce l'identità, è stata arresrara per aver venduto il bambino di appena 5 giorni di ... Leggi su leggo (Di giovedì 14 luglio 2022)il figlio per 3400 euro per potersi pagare un intervento di rinoplastica. Unarussa, di cui non si conosce l'identità, è stata arresrara per aver venduto il bambino di appena 5di ...

Pubblicità

CorriereCitta : Vende suo figlio appena nato per pagarsi la rinoplastica: mamma e acquirenti arrestati - annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: Una mamma 33enne ha venduto il figlio di 5 giorni per finanziare il ritocco estetico al naso. #Daghestan #Kaspiysk #m… - infoitestero : Vende il figlio appena nato per pagarsi la plastica al naso: arrestata la mamma - giuseppe_alto : Una mamma 33enne ha venduto il figlio di 5 giorni per finanziare il ritocco estetico al naso. #Daghestan… - viviana_ribes24 : RT @Informa_Press: Vende il figlio per andare dal chirurgo estetico?? -