LINO GUANCIALE SI FA IN TRE | SOPRAVVISSUTI | IL COMMISSARIO RICCIARDI | LA PORTA ROSSA

(Di giovedì 14 luglio 2022) Sarà una stagione molto ricca per: tre fiction lo vedranno infatti protagonista sulle reti Rai, a partire dalla novità assoluta “”, attesa su Rai1 da lunedì 3 ottobre, per proseguire nella prima parte del 2023 con la seconda stagione de “Il” e il gran finale de “La”.6 puntate da lunedì 3 ottobre 2022 su Rai1 La nuova grande coproduzione a guida italiana prodotta dall’Alleanza Europea tra Rai, France Télévisions e ZDF. Una barca a vela di nome Arianna, elegante e moderna, salpa dal porto di Genova per una traversata oceanica, con dodici passeggeri. Ciascuno di loro sale a bordo col bagaglio della propria storia, complessa e a volte dolorosa e con la speranza che ...

Autore de Il Commissario Ricciardi, di cui si sta girando a Napoli la nuova serie con, dei Bastardi di Pizzofalcone e di Mina Settembre, l'assistente sociale che lavora nei Quartieri ...... nei giorni scorsi sono stati annunciati i palinsesti autunnali di Rai1 e ci sarà il ritorno con le seconde stagione della fiction con protagonista, prevista per i primi mesi del 2023 ...ROMA. Scrittore bestseller, caso record per la quantità di titoli schizzati subito ai primi posti delle classifiche e per il numero di serie televisive tratte dai suoi libri, andate in onda su Rai1, M ...