Link Campus University | Riattivare l' economia con 1 200 mld bloccati sui conti correnti italiani

(Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos/Labitalia) - L'era delle catastrofi. Così saranno ricordati probabilmente gli anni che viviamo, ma dalla crisi strutturale che ha coinvolto pesantemente anche l'Italia si può uscire puntando su un tessuto imprenditoriale ricchissimo e in grado di offrire strumenti concreti di riscatto. Di tutto questo si è parlato allanel corso del convegno 'La tempesta perfetta e l'della Speranza. Un futuro per i nostri giovani'. “Suidegli– ha spiegato Aldo Livolsi, economista e docente nell'ateneo – giacciono circa 1.200 miliardi di euro. Se si crea un clima di fiducia nel futuro, sia i privati che gli imprenditori sposteranno parte di questi patrimoni nel capitale delle aziende. Gli strumenti e le ...

Nello specifico: l'università Europea di Roma si piazza al secondo posto , al quarto Roma, al sesto posto troviamo Roma UNINT e al decimo posto 'Roma Biomedico'. 'Il più importante ...Un futuro per i nostri giovani': questo il titolo della giornata di studio in programma oggi giovedì 14 luglio presso laUniversity di Roma, che vedrà tra i tanti partecipanti gli ...Una tempesta perfetta sta per abbattersi sull'Italia, o meglio sull'Europa. Un'inflazione come non si vedeva da decenni, una crisi energetica ormai conclamata, una guerra alle porte del Continente.