Lazio - NK Dekani 3 - 0 LIVE | segui il match in diretta

Pubblicità

vocelaziale : #Lazio 3-0 #Dekani?? Amichevole? 48’- Perde un pallone pericoloso #Acerbi, ne approfitta #Ba, ma #Maximiano ferma tutto?? - vocelaziale : #Lazio 3-0 #Dekani?? Amichevole? 45’- Riparte il secondo tempo, #Lazio in campo così: #Maximiano?? #Hysaj?? #Gila??… - IlPedrinhano : RT @vocelaziale: #Lazio 3-0 #Dekani?? Amichevole? 46’- Finisce il primo tempo. A segno nella sfida: #Immobile?? #Pedro???? - InsiderLazio : #Lazio - #Dekani 3-0 Half time (Immobile,Pedro,Pedro) - vocelaziale : #Lazio 3-0 #Dekani?? Amichevole? 46’- Finisce il primo tempo. A segno nella sfida: #Immobile?? #Pedro???? -

...di Alessio Romagnoli con la maglia della. Il nuovo difensore biancoceleste non ha preso parte all'amichevole che la squadra di Maurizio Sarri ha disputato in ritiro ad Auronzo contro il...Lasta prendendo forma, le sgambate sono sempre più intense. Il test con ilservirà per vedere all'opera gli ultimi giocatori giunti ad ...La diretta scritta della seconda amichevole stagionale. Allo Zandegiacomo di Auronzo la Lazio sfida gli sloveni del Dekani ...Roma, 14 luglio 2022 – Inizia con un infortunio l’avventura di Alessio Romagnoli con la maglia della Lazio. Il nuovo difensore biancoceleste non ha preso parte all’amichevole che la squadra di Maurizi ...