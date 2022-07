«La situazione è fuori controllo. Per noi e i nostri figli abbiamo bisogno di fare qualcosa» (Di giovedì 14 luglio 2022) «Sono angosciata e amareggiata dalla violenza che continua a esserci a Milano». Non usa giri di parole, Chiara Ferragni, per lanciare un appello al sindaco del capoluogo lombardo, Beppe Sala. Il motivo? I tanti episodi di violenza che avvengono in città. L’imprenditrice digitale non ci sta. E chiede, dalle Stories di Instagram, una presa di posizione al primo cittadino. Chiara Ferragni, storia di un successo guarda le foto Leggi anche › “The Ferragnez 2”, confermata la seconda stagione. Chiara Ferragni: «Vi emozionerà tantissimo» ... Leggi su iodonna (Di giovedì 14 luglio 2022) «Sono angosciata e amareggiata dalla violenza che continua a esserci a Milano». Non usa giri di parole, Chiara Ferragni, per lanciare un appello al sindaco del capoluogo lombardo, Beppe Sala. Il motivo? I tanti episodi di violenza che avvengono in città. L’imprenditrice digitale non ci sta. E chiede, dalle Stories di Instagram, una presa di posizione al primo cittadino. Chiara Ferragni, storia di un successo guarda le foto Leggi anche › “The Ferragnez 2”, confermata la seconda stagione. Chiara Ferragni: «Vi emozionerà tantissimo» ...

Pubblicità

AnnalisaChirico : Lo dice anche @ChiaraFerragni, ebbene sì. Frequento Milano per lavoro ed evito di girare a piedi la sera. La situaz… - MediasetTgcom24 : Sicurezza a Milano, Chiara Ferragni al sindaco Sala: 'La situazione è fuori controllo' #milano - Michele11480422 : @spighissimo Spigo mi sa che ha tirato fuori il nulla ,giusto quello che ha dimostrato di avere. Ho l'impressione c… - fedesca68 : RT @FabriFasanella: A #Milano non c’è alcuna emergenza sicurezza. Dal 2011 al 2021, ad esempio, i crimini sono diminuiti del 30%. Mentre #C… - agiliberti51 : RT @FabriFasanella: A #Milano non c’è alcuna emergenza sicurezza. Dal 2011 al 2021, ad esempio, i crimini sono diminuiti del 30%. Mentre #C… -