La prossima settimana partono i lavori contro l'incuria - Cronaca - lanazione.it (Di giovedì 14 luglio 2022) 1Partiranno la prossima settimana i lavori di riparazione della copertura lato Carrara al cimitero di Mirteto, assicura l'amministrazione comunale dopo le proteste dei cittadini per l'incuria. Nel ... Leggi su lanazione (Di giovedì 14 luglio 2022) 1Partiranno ladi riparazione della copertura lato Carrara al cimitero di Mirteto, assicura l'amministrazione comunale dopo le proteste dei cittadini per l'. Nel ...

Pubblicità

pietroraffa : == Di Marzio:'Giornata positiva sul fronte De Ketelaere. Si dovrebbe chiudere attorno ai 30+bonus. L'idea di Milan… - SimoneTogna : La prossima settimana l’entourage di #Dalbert potrebbe essere a Milano e incontrare l’#inter per provare a definire… - fattoquotidiano : “Uber è un servizio straordinario, l’ho provato a New York, ne parleremo la prossima settimana”. Era il 22 maggio 2… - Lorycatwoman : RT @bordoni_russia: Verrà firmato la prossima settimana l' accordo russo ucraino per il transito del naviglio destinato ad esportare il gr… - gipergliamici : Preghiamo perché io non ci arrivo a settimana prossima ma me ne sbatto il cazzo, sabato vado a ballare punto -