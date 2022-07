Juventus, operazione conclusa: c’è l’annuncio, Agnelli soddisfatto (Di giovedì 14 luglio 2022) La Juventus chiude un affare in uscita. La notizia viene anticipata da ‘SKY’ e si attende il comunicato dei due club nelle prossime ore. I bianconeri sono impegnati in questo momento sul fronte de Ligt. Il giocatore olandese, infatti, è tentato dall’idea di accettare la proposta avanzata dal Bayern Monaco, ma i bianconeri insistono affinché resti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 14 luglio 2022) Lachiude un affare in uscita. La notizia viene anticipata da ‘SKY’ e si attende il comunicato dei due club nelle prossime ore. I bianconeri sono impegnati in questo momento sul fronte de Ligt. Il giocatore olandese, infatti, è tentato dall’idea di accettare la proposta avanzata dal Bayern Monaco, ma i bianconeri insistono affinché resti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

GiovaAlbanese : Fatta ? #Juventus e #Palermo hanno raggiunto l'intesa per #Brunori: trasferimento a titolo definitivo per 2 milioni… - GabryOnc : RT @GiovaAlbanese: Fatta ? #Juventus e #Palermo hanno raggiunto l'intesa per #Brunori: trasferimento a titolo definitivo per 2 milioni e me… - FiliFuli : RT @GiovaAlbanese: Fatta ? #Juventus e #Palermo hanno raggiunto l'intesa per #Brunori: trasferimento a titolo definitivo per 2 milioni e me… - ILOVEPACALCIO : Gazzetta dello Sport: 'Palermo-Juventus, è fatta per Brunori. I costi dell'operazione' - Ilovepalermocalcio - germanocassese : RT @GiovaAlbanese: Fatta ? #Juventus e #Palermo hanno raggiunto l'intesa per #Brunori: trasferimento a titolo definitivo per 2 milioni e me… -