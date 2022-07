Pubblicità

motorionline : #Jeep #Wrangler 4xe: debuttano le due nuove livree Earl e Reign - Italpress : Jeep presenta due nuove livree per Wrangler 4xe - ClubAlfaIt : #Jeep Wrangler: arrivano due nuove colorazioni per la carrozzeria #JeepWrangler - motorionline : Se siete appassionati di fuoristrada, probabilmente nutrirete dei dubbi nei confronti dell'elettrificazione. Eppure… - ClubAlfaIt : #Jeep Wrangler 4xe rimane il miglior PHEV nel secondo trimestre del 2022 negli USA #JeepWrangler4xe -

Due nuovi colori personalizzati drittamente dalla fabbrica per4xe, il fuoristrada elettrificato duro e puro. Si tratta delle livree: Earl e Reign , la seconda il edizione limitata. Il colore Earl è stato mostrato per la prima volta sul concept ...... offrendo agli appassionati la possibilità di ordinare un look personalizzato direttamente dalla fabbrica, con due nuovi colori per4xe: Earl e Reign, quest'ultimo in edizione limitata. ...Jeep Wrangler 4xe, arrivano due colori scintillanti. Dal concept alla produzione:: si tratta delle livree Earl e Reign.TORINO (ITALPRESS) – Jeep prosegue nel rinnovamento della propria gamma di colori, offrendo agli appassionati la possibilità di ordinare un look personalizzato direttamente dalla fabbrica, con due nuo ...