Inter, Lukaku: “Voglio vincere lo scudetto” (Di giovedì 14 luglio 2022) Inter Lukaku- L’Inter continua il suo ritiro in Trentino, la squadra neroazzura è reduce dall’amichevole vinta 4-1 contro il Lugano, dove Lautaro e Correa sono tornati in forma smagliante. Uno dei ritorni di fiamma di questa finestra di mercato, Romelu Lukaku è Intervenuto all’evento di presentazione dell’Inter. Ha toccato vari argomenti, tra cui le scuse per aver lasciato la “beneamata” la scorsa stagione e la voglia di vincere lo scudetto. Ecco di seguito, le parole del belga: Sulla sconfitta in finale di Europa League: “La sconfitta in finale in Europa League è stato un grosso dolore per la nostra squadra ma ci ha aiutato a fare bene l’anno dopo per vincere lo scudetto. Anche la sconfitta contro il Milan che era ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 14 luglio 2022)- L’continua il suo ritiro in Trentino, la squadra neroazzura è reduce dall’amichevole vinta 4-1 contro il Lugano, dove Lautaro e Correa sono tornati in forma smagliante. Uno dei ritorni di fiamma di questa finestra di mercato, Romeluvenuto all’evento di presentazione dell’. Ha toccato vari argomenti, tra cui le scuse per aver lasciato la “beneamata” la scorsa stagione e la voglia dilo. Ecco di seguito, le parole del belga: Sulla sconfitta in finale di Europa League: “La sconfitta in finale in Europa League è stato un grosso dolore per la nostra squadra ma ci ha aiutato a fare bene l’anno dopo perlo. Anche la sconfitta contro il Milan che era ...

