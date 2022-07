Il Torino accelera per Laurentie’, tutto fatto per Maggiore (Di giovedì 14 luglio 2022) Mentre la squadra è in ritiro in Austria, la dirigenza granata tiene le antenne dritte sul mercato. In questo senso il Torino accelera per Armant Laurentie’, trequartista del Lorient, e ha praticamente definito l’acquisto del mediano Maggiore dallo Spezia. Il Torino accelera per Laurentie’: ore decisive? I granata hanno individuato nel francese il profilo giusto per rinforzare la trequarti. Nei giorni scorsi hanno presentato un’offerta pari a 8 milioni di euro per assicurarsi il giocatore che vuole lasciare la Ligue 1. Dopo le resistenze iniziali, adesso il Lorent si è detto disponibile a trattare la cessione. In ogni caso il Torino dovrà stringere i tempi visto che la concorrenza per il centrocampista è abbastanza nutrita. Arriva ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 14 luglio 2022) Mentre la squadra è in ritiro in Austria, la dirigenza granata tiene le antenne dritte sul mercato. In questo senso ilper Armant, trequartista del Lorient, e ha praticamente definito l’acquisto del medianodallo Spezia. Ilper: ore decisive? I granata hanno individuato nel francese il profilo giusto per rinforzare la trequarti. Nei giorni scorsi hanno presentato un’offerta pari a 8 milioni di euro per assicurarsi il giocatore che vuole lasciare la Ligue 1. Dopo le resistenze iniziali, adesso il Lorent si è detto disponibile a trattare la cessione. In ogni caso ildovrà stringere i tempi visto che la concorrenza per il centrocampista è abbastanza nutrita. Arriva ...

