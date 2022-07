Il caso della biologa Vollbrecht che dice ‘i sessi sono due’: perché io la difendo (Di giovedì 14 luglio 2022) Marie-Luise Vollbrecht è una biologa. Le sue idee politiche, per quello che ne so, si rifanno alla sinistra radicale, mentre è accertato il suo impegno costante in favore delle battaglie femministe. Insomma, non è certo una che in Italia voterebbe per Salvini o Adinolfi. Eppure, questa studiosa pochi giorni fa si è vista annullare una conferenza che doveva tenere presso l’università Humboldt di Berlino. Motivo? Le vibranti proteste della comunità Lgbtq, profondamente indignata dal titolo della conferenza che la dottoressa si apprestava a tenere: “perché i sessi in biologia sono due”. Si tratterebbe di un’affermazione “non scientifica”, oltre che “disumana e ostile alle persone queer e trans”, a parere dell’autorevole – e soprattutto molto influente – Berliner ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Marie-Luiseè una. Le sue idee politiche, per quello che ne so, si rifanno alla sinistra radicale, mentre è accertato il suo impegno costante in favore delle battaglie femministe. Insomma, non è certo una che in Italia voterebbe per Salvini o Adinolfi. Eppure, questa studiosa pochi giorni fa si è vista annullare una conferenza che doveva tenere presso l’università Humboldt di Berlino. Motivo? Le vibranti protestecomunità Lgbtq, profondamente indignata dal titoloconferenza che la dottoressa si apprestava a tenere: “in biologiadue”. Si tratterebbe di un’affermazione “non scientifica”, oltre che “disumana e ostile alle persone queer e trans”, a parere dell’autorevole – e soprattutto molto influente – Berliner ...

