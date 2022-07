Hashish | cocaina e soldi in auto | 30enne di Foglianise rimesso in libertà

(Di giovedì 14 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Cautano (Bn) – Revocati gli arresti domiciliari ein. Questa la decisione del Tribunale di Benevento, nei confronti di Mennato Forgione, ildiaccusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo era finito nei guai dopo che i carabinieri di Cautano, la sera di lunedì 11 luglio, a seguito di una perquisizione in, avevano trovato all’interno di due contenitori, 40 grammi disuddivisi in 11 dosi, e un grammo di, oltre alla somma in contanti di € 650,00. Questa mattina al Tribunale di Benevento, dinanzi al gip Di Carlo, Mennato Forgione, undi, ha raccontato la sua versione dei fatti e alla fine è ...

I militari lo avevano fermato all'altezza del bivio di Cautano, rinvenendo due contenitori con all'interno 40 grammi die 1 grammo di. Il suo legale ha chiesto di non applicare ...Al 30enne, seduto al bar, veniva sequestrati diversi grammi di, suddivisa in dosi, e quasi ... i Carabinieri, coadiuvati dalle unità cinofile, hanno rinvenuto oltre un etto di, nascosto ... Due gemelli spacciavano hashish e cocaina anche a minorenni, le forze dell'ordine riescono a fermarli La polizia ne ha arrestato uno. Ecco come agivano: uno avvistava l’acquirente dalla finestra dell’abitazione sita al terzo piano del domicilio, e l’altro scendeva nella piazza per effettuare la conseg ...TRENTO. L’uno avvistava l’acquirente dalla finestra dell’abitazione al terzo piano e l’altro scendeva nella piazza per effettuare la consegna dello stupefacente. E' un sistema ben collaudato quello ch ...