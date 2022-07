Guida autonoma - In Europa cade il tabù ma serve ancora tempo

(Di giovedì 14 luglio 2022) Il 14 luglio 2022 fa segnare un decisivo passo in avanti verso la: entra, infatti, in vigore la modifica della convenzione di Vienna, recepita dall'Unione Europea, che apre all'assenza di conducente per i veicoli in movimento. Il testo recita che il requisito che ogni veicolo o combinazione di veicoli in movimento deve avere un conducente è considerato soddisfatto quando il veicolo utilizza un sistema diautomatica, a patto che questo sia conforme alle regolamentazioni tecniche nazionali. Ammesso solo lane keeping. Tuttavia, l'apertura allada parte della convenzione internazionale, l'atto che disciplina la circolazione stradale a cui aderisce la maggior parte dei Paesi del mondo, non significa che da oggi i veicoli a...

quinta : Il capo della guida autonoma lascia Tesla - recifar : RT @quinta: Il capo della guida autonoma lascia Tesla - nachtgeist17 : @quattroruote Ci vorrà una modifica del Codice della Strada, del Codice Civile e del Codice Penale. Basti immaginar… - ParliamoDiNews : Torino 14 luglio | Navette a guida autonoma in zona ospedali #trasporti #14luglio - _Edo_ : @AntalJonathan Quando arriveranno le auto a guida autonoma sarà sempre troppo tardi. -

Fortunatamente la tecnologia ci viene incontro in questo senso, e nello specifico stiamo parlando del sistema di Tesla Full Self - Driving , che in seguito a uno dei più recenti ... Sono state presentate questa mattina a Torino, presso il deposito GTT Nizza, le due navette a guida autonoma (realizzate da Navya) che saranno protagoniste della prima sperimentazione di trasporto ... I robotaxi Cruise a intelligenza artificiale di San Francisco starebbero avendo diversi malfunzionamenti: tante segnalazioni dagli utenti.