Gazzetta – Bologna | Fenucci su Arnautovic e Cambiaso

L'amministratore delegato fa il punto su trattative e futuro: "Svanberg? Buona operazione per noi e per il Wolfsburg. Ilicic farà le sue valutazioni" Intervenuto a un pranzo con le istituzioni di Pinzolo-Madonna di Campiglio (l'assessore Giuseppe Corradini, Tullio Serafini dell'Apt e l'event manager Nadia Mazzardis), l'ad del Bologna Claudio Fenucci ha fatto il punto su Cambiaso, Ilicic, Arnautovic e l'uscita di Svanberg. "Ribadisco che Arnautovic non si muove da qui – dice Fenucci –, quanto a Ilicic abbiamo Sartori che lo conosce meglio di tutti, non è un'operazione nell'immediato semmai si riuscisse in qualche modo a farla". E poi, Cambiaso subito ...

