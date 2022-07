Gaffe social dell’UEFA: errore sulla finale di Supercoppa Europea (Di giovedì 14 luglio 2022) Real Madrid e Eintracht Francoforte si contenderanno la 47esima Supercoppa Europea. Sui social però qualcosa va storto. La UEFA, sul proprio profilo Twitter, ha indicato la Roma come avversaria dei Blancos in finale. Account Twitter, UEFA errore sul profilo social della massima organizzazione calcistica Europea. Nell’annunciare l’apertura delle vendite per i biglietti, la Roma è stata inserita come sfidante del Real Madrid al posto dell’Eintracht. Il tweet è poi stato poi prontamente corretto dopo pochi minuti. Per qualche attimo, i tifosi giallorossi, speravano di vedere la propria squadra protagonista nella finale dello stadio Olimpico di Helsinki il prossimo 10 agosto. di Marco Gioviale Leggi su rompipallone (Di giovedì 14 luglio 2022) Real Madrid e Eintracht Francoforte si contenderanno la 47esima. Suiperò qualcosa va storto. La UEFA, sul proprio profilo Twitter, ha indicato la Roma come avversaria dei Blancos in. Account Twitter, UEFAsul profilodella massima organizzazione calcistica. Nell’annunciare l’apertura delle vendite per i biglietti, la Roma è stata inserita come sfidante del Real Madrid al posto dell’Eintracht. Il tweet è poi stato poi prontamente corretto dopo pochi minuti. Per qualche attimo, i tifosi giallorossi, speravano di vedere la propria squadra protagonista nelladello stadio Olimpico di Helsinki il prossimo 10 agosto. di Marco Gioviale

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Nuova gaffe di Joe Biden: nella conferenza stampa sulla firma di un ordine esecutivo a sostegno del diritto all'abo… - NicolaPorro : ?? Ehm... Cosa ha detto #Biden? Social scatenati per questo video. E #ElonMusk lo prende in giro - Agenzia_Italia : Social network scatenati per una piccola brutta figura del presidente americano durante un discorso sul tema dell'a… - asromaliveit1 : ? Clamorosa gaffe social della #UEFA che inserisce l'#AsRoma in Supercoppa europea contro il #RealMadrid… - siamo_la_Roma : ?? Gaffe social della #UEFA! ?? Nel post per la #Supercoppaeuropea spunta la #Roma al posto dell'… -