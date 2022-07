Finisce fuori strada con il Tir e resta incastrato tra le lamiere | salvato dai vigili del fuoco

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 14 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ finito con il suo camion sulle barriere laterali ed è rimastotra le. Per liberarlo è stato necessario l’intervento deidel. Il fatto è avvenuto nella tarda mattinata di oggi sull’autoA1 tra il casello di Santa Maria Capua Vetere ed il casello di Capua, al Km 728+400 in direzione Nord. La persona ferita è un uomo di circa 60 anni di nazionalità straniera. Idel, dopo aver tagliato ledella cabina con le attrezzature loro in dotazione, sono riusciti a liberare la persona ferita e a consegnarlo alle cure del 118 presente sul posto con un’ambulanza. Successivamente i Vigli delhanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo per ...