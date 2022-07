Dl Aiuti: fiducia verrà posta attorno alle 12,30 (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - Fallito il tentativo di mediazione in extremis del ministro Federico D'Incà dopo un confronto con il premier Mario Draghi, a quanto si apprende, la fiducia sul dl Aiuti verrà posta al Senato attorno alle 12 e 30. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - Fallito il tentativo di mediazione in extremis del ministro Federico D'Incà dopo un confronto con il premier Mario Draghi, a quanto si apprende, lasul dlal Senato12 e 30.

marcodimaio : Il M5S non voterà la fiducia al Dl aiuti, cioè oltre 20 mld di aiuti a famiglie e imprese. “Non basta la parola di… - lorepregliasco : Il consiglio nazionale del M5S ha deciso di non votare, con uscita dall'Aula, domani al Senato sulla fiducia posta… - pietroraffa : === È in corso, secondo quanto si apprende da fonti governative, una interlocuzione con palazzo Chigi sull'ipotesi… - OttobreInfo : RT @sole24ore: ?? #Governo a un passo dalla #crisi, l’ultima mediazione di #M5S: evitare la #fiducia sul dl Aiuti - mariolavia : @elevisconti Ciao @elevisconti , ecco qua -