Dalla Turchia | “Kim Min-Jae saluta il Fenerbahce Oltre al Napoli corte spietata del…

(Di giovedì 14 luglio 2022) CALCIOMERCATO. KIM MIN JAE-. Il difensore sudcoreano Kim Min-Jae è uno dei nomi papabili per sostituire Kalidou Koulibaly, oramai in procinto di firmare con il Chelsea. Ancora non è detto se il calciatore firmerà per ilma nel frattempodi una cosa sono certi: Kim-Min Jae sta perre il Fenerbahçe. Secondo quanto si legge sul sito turco Sabah Spor, la società potrebbe annunciare proprio oggi la cessione del 25enne che piace non solo alma anche al Rennes che sta facendo una. Nelle prossime ore si scoprirà probabilmente quale sarà la squadra. Già ieri ci sono stati indizi sull’addio, con Kim che aveva saltato l’allenamento della sua squadra. Sarà illa ...

Pubblicità

"Nelle prossime settimane delegazioni di Ucraina e Russia si vedranno di nuovo in, saranno esaminati tutti i dettagli e firmato il lavoro fatto" ha detto Akar. Intanto la Corea del Nord ha ...... PER L'ACCESSO ALLE SEMIFINALI! Italia Cina , in direttaAnkara Arena della capitale turca ... terzo posto in classifica ma testa di serie numero 4 dal momento che la(settima) conta come ...Dopo la stagione passata per metà fuori rosa al Fenerbahce, Mesut Özil si accasa al Basaksehir, prenderà la numero 10 ...Le anticipazioni di Terra amara provenienti dalla Turchia svelano che Sermin proverà di nuovo a fare del male a Zuleyha ...