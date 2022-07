Crisi di governo, spunta l’ipotesi del trucchetto: voto senza fiducia – LIVE (Di giovedì 14 luglio 2022) Ci siamo. Giuseppe Conte, dopo una settimana – l’ennesima – di tentennamenti ora sembra aver deciso: il Movimento Cinque Stelle non parteciperà al voto oggi al Senato sul dl Aiuti. Essendo stata posta la fiducia dal governo, nella pratica significa che i grillini non rinnoveranno la loro fiducia al premier. Supermario, ormai prigioniero di partiti e di Mattarella, l’aveva detto chiaramente: senza M5S non c’è governo e non ci sarà un Draghi bis. Dunque oggi, subito dopo lo strappo pentastellato, dovrebbe salire al Quirinale per formalizzare la Crisi di governo e dimettersi. Ieri è stata una giornata tesa. Le riunioni e le contro-riunioni grilline sono durate fino a sera tardi, quando Conte ha formalizzato alla stampa la decisione di uscire oggi da ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 14 luglio 2022) Ci siamo. Giuseppe Conte, dopo una settimana – l’ennesima – di tentennamenti ora sembra aver deciso: il Movimento Cinque Stelle non parteciperà aloggi al Senato sul dl Aiuti. Essendo stata posta ladal, nella pratica significa che i grillini non rinnoveranno la loroal premier. Supermario, ormai prigioniero di partiti e di Mattarella, l’aveva detto chiaramente:M5S non c’èe non ci sarà un Draghi bis. Dunque oggi, subito dopo lo strappo pentastellato, dovrebbe salire al Quirinale per formalizzare ladie dimettersi. Ieri è stata una giornata tesa. Le riunioni e le contro-riunioni grilline sono durate fino a sera tardi, quando Conte ha formalizzato alla stampa la decisione di uscire oggi da ...

