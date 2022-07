Carta d’identità, ‘open day’ a Roma: il 16 ed il 17 luglio nel Municipio IV ( prenotando), e negli ex Pit (Di giovedì 14 luglio 2022) Gli uffici anagrafici del Municipio IV, in via Rivisondoli 2, resteranno aperti sabato 16 luglio in occasione del nuovo Open Day dedicato alla Carta d’identità elettronica. Oltre al sabato, domenica 17 luglio saranno operativi anche i tre chioschi ex Punti Informativi Turistici del centro. Per richiedere la Carta d’identità elettronica nei fine settimana è obbligatorio prenotare il proprio appuntamento tramite il sito Agenda Cie del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/) a partire dalle ore 9 di venerdì 15 luglio, fino ad esaurimento delle disponibilità. ‘open day Carta d’identità’, Catarci: Parallelamente, a lavoriamo sui canali ordinari per aumentanre il numero e ridurre ... Leggi su italiasera (Di giovedì 14 luglio 2022) Gli uffici anagrafici delIV, in via Rivisondoli 2, resteranno aperti sabato 16in occasione del nuovo Open Day dedicato allaelettronica. Oltre al sabato, domenica 17saranno operativi anche i tre chioschi ex Punti Informativi Turistici del centro. Per richiedere laelettronica nei fine settimana è obbligatorio prenotare il proprio appuntamento tramite il sito Agenda Cie del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/) a partire dalle ore 9 di venerdì 15, fino ad esaurimento delle disponibilità.day’, Catarci: Parallelamente, a lavoriamo sui canali ordinari per aumentanre il numero e ridurre ...

